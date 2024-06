Der SC Hauenstein ist in die Fußball-Verbandsliga aufgestiegen. Der Vizemeister der Landesliga West gewann am Dienstagabend auch das zweite Entscheidungsspiel gegen den Zweiten der Landesliga Ost, den SV Büchelberg. Auf das 3:2 am vergangenen Freitag folgte nun vor 1350 Zuschauern im Stadion am Neding ein aufgrund der starken zweiten Halbzeit hochverdientes 2:1 (1:0). Noel Kästner brachte den SCH in der 31. Minute nach einer schönen Kombination über Luca Schmidt, Tim Keiser und Justin Veith in Führung. Spielertrainer Niklas Kupper erhöhte nach Zuspiel von Kästner auf 2:0 (67.).

Nach einer Zeitstrafe für Büchelbergs Spielertrainer Kevin Apfel (80.) hatte der SCH in der Schlussphase einen Mann mehr auf dem Feld. Tim Keiser hatte noch Pech mit einem Lattentreffer (81.). Robin Worst verkürzte auf 2:1 (90.+3). Überragend: SCH-Kapitän Christof Seibel.