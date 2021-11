Eine Sauna, die auf der Fahrbahn landete, vier leicht verletzte Fahrzeuginsassen und ein Schaden von rund 42.000 Euro: All das sind die Folgen eines missglückten Überholvorgangs auf der Autobahn. Von Pirmasens in Richtung Trier war am Sonntagmittag ein 27-jähriger Fahrer auf der A62 unterwegs. Kurz nach dem Autobahnkreuz Landstuhl wollte er ein Fahrzeug mit Anhänger, das eine Fasssauna geladen hatte, überholen. Hierbei übersah der 27-Jährige ein weiteres Fahrzeug, das bereits zum Überholen angesetzt hatte. Beim Ausscheren kollidierten die beiden Wagen, einer davon stieß zudem mit dem Gespann zusammen. Der Anhänger stürzte daraufhin um, die Sauna blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Autobahn musste wegen der Bergungsarbeiten für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.