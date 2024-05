Der Semesterbeitrag an der Landauer Uni steigt zum kommenden Wintersemester stark an. Der Grund dafür: Das Studierendenparlament hat ein neues, deutschlandweit gültiges Semesterticket für alle Studierenden eingeführt. Es ersetzt die bisherige Regelung, die ein abends und am Wochenende nutzbares Ticket mit freiwilliger Upgrade-Möglichkeit vorsieht. Wie der Landauer Asta berichtet, stand die Studierendenschaft vor der Wahl, das Ticket einzuführen oder das Semesterticket komplett abzuschaffen. Nun werden in jedem Semester verpflichtend 176,40 Euro fällig.

