[Aktualisiert, 11.51 Uhr] Wegen der Bergung eines 40-Tonners, der sich in Wiesloch am Dienstagmorgen in der Nähe der Bahngleise festgefahren hat, war der Bahnverkehr in Richtung Heidelberg und Karlsruhe am Vormittag gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, gestaltete sich die Bergung als schwierig, da der Sattelzug im weichen Untergrund immer weiter abgerutscht war.