Ein Lastwagenfahrer hat in der Nacht auf Dienstag im Baustellenbereich der A6 in Höhe Kaiserslautern eine Vollsperrung verursacht. Laut Polizei verlor der 58-jährige Fahrer vermutlich in einem Moment der Unachtsamkeit die Kontrolle über seinen Sattelzug. Das Fahrzeug kam zu weit nach links und touchierte die Trennwand der Baustellenabsicherung. Beim Gegenlenken durchbrach der Fahrer mit seinem Lastwagen die Seitenschutzplanken und kam in der Böschung zum Stillstand. Dabei wurde der Beifahrer nach Polizeiangaben leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.