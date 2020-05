Am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr hat sich ein Sattelschlepper in Wolfstein im Kreis Kusel auf einem Bahnübergang festgefahren. Wie die Polizei berichtet, blieb der Lkw außerdem an einem Geländer in der Bahnhofstraße hängen. Durch die Unfallaufnahme und die Bergung des Sattelschleppers kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B270. Auch der Schienenverkehr war eingeschränkt. Wie lange die Einschränkungen andauerten, dazu konnte die Polizei keine Angaben machen.