SPD-Chefin Saskia Esken will sich um eine weitere Amtszeit bewerben. Sie habe sich entschieden, ihre „Bewerbung für das höchste Parteiamt zu erneuern“, sagte Esken der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ am Donnerstag. Ihr Ziel sei, den mit dem bisherigen Ko-Parteichef Norbert Walter-Borjans eingeschlagenen Weg fortzusetzen – auch wenn dieser nicht erneut antritt. „Die SPD ist geeint, erfolgreich und stark wie seit Jahren nicht mehr. Diesen Weg möchte ich gerne fortsetzen“, sagte Esken.

Der SPD-Vorstand will am Montag einen Vorschlag für das neue Führungs-Duo der Partei machen, das auf dem Bundesparteitag vom 10. bis 12. Dezember gewählt werden soll. Es wird davon ausgegangen, dass die Parteilinke Esken erneut nominiert wird, wenn sie wieder antreten will. Als wahrscheinlichste Besetzung für den anderen Platz in der neuen Doppelspitze gilt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der dem rechten Parteiflügel zugerechnet wird. Walter-Borjans hatte am Freitag bekanntgegeben, dass er nicht erneut kandidieren möchte.