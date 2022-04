Der Walldorfer Software-Konzern SAP, der vor 50 Jahren gegründet wurde, wird seinem Ruf als Jobmaschine weiter gerecht: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs die Belegschaft im ersten Quartal dieses Jahres um 6 Prozent auf weltweit 109.798 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unter den etwa 17.500 Beschäftigten in der Zentrale in Walldorf und in St. Leon-Rot sind auch zahlreiche Pfälzer beziehungsweise solche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der Pfalz wohnen. Wie sich der Ukraine-Krieg auf das SAP-Geschäft auswirkt, lesen Sie hier