Nach der neuen Landesverordnung in Baden-Württemberg sind bei Spielen in der SAP-Arena nun 4000 Zuschauer zugelassen. Das ist die Obergrenze, teilte Rüdiger Ofenloch, der Pressesprecher des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, am Mittwoch mit. Diese Regelung betrifft schon das Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr) gegen den HC Erlangen.