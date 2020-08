Ein 53-jähriger Mann hat am frühen Mittwochabend einem Rettungssanitäter während eines Einsatzes im Karlsruher Stadtteil Oberreut mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Sanitäter erlitt leichte Verletzungen. Der 53-jährige Schläger wurde laut Polizei von den Rettungskräften medizinisch versorgt und sollte mit einer Trage zum Krankenwagen gebracht werden, als er den 24-jährigen Sanitäter plötzlich schlug. Der 53-Jährige war nach Angaben der Polizei alkoholisiert und wurde nach der medizinischen Versorgung in Gewahrsam genommen. Die Sanitäter waren gerufen worden, nachdem ein Zeuge den Mann in einem Treppenhaus liegend gefunden hatte.