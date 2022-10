Schornsteinfeger im Interview: Sanierungsstau im Heizungskeller

Schornsteinfeger sind auch Energieberater – und sie wissen, wie’s in Heizungskellern aussieht. Wir sprachen mit Marco Villmann vom Landesinnungsverband über Einsparpotenziale und Verzweiflungstaten. Zum Artikel

Bluttat: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ein Mann hat am Freitag in Speyer zwei Frauen mit einem Messer schwer verletzt. Am Samstag hat ein Haftrichter über das einstweilige weitere Vorgehen entschieden. Zum Artikel

Fünf Jahre #MeToo: Der Mut der Frauen

Die „Me Too“-Bewegung, in der Frauen über ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt sprechen, hat das Schweigen beendet, trotzdem gilt immer noch die Regel: Machtgefälle führt zu Missbrauch. Zum Artikel

Proteste im Iran: Mit dem Mut der Jugend

Im Iran protestiert vor allem die junge Generation gegen das Regime und die Unterdrückung von Frauen. Sportler solidarisieren sich und bringen sich in Gefahr. Der Druck auf die alten Männer an der Staatsspitze steigt. Zum Artikel

Renaturierung: Flüsse sollen wieder leben

Einst zu Wasserstraßen ausgebaut, soll sich ein Teil der deutschen Flüsse wieder schlängeln dürfen. Doch es ist ein Spagat zwischen Freizeitdrang und Ökologie.Zum Artikel

Zeitenwende in Es Jonquet

Immobilienhaie und Investoren ruinieren eine alte Fischersiedlung auf Mallorca. Das Dorf Es Jonquet hat nun ein pulsierendes Nachtleben, aber fast keine einheimische Bevölkerung mehr. Zum Artikel

Rätselhafter Unfall: Fahrer gefunden

Ein Auto lag bei Kollweiler in der Westpfalz auf dem Dach, Spuren eines frischen Unfalls waren da, aber keine vom Fahrer. Jetzt hat die Polizei den Fall aufgeklärt. Auf einen jungen Mann kommt nun viel Ärger zu. Zum Artikel

Die größten Spar-Mythen

Viele Menschen versuchen angesichts der steigenden Preise Energie einzusparen. Im Internet findet man zahlreiche Tipps, wie das am besten gelingt. Einige dieser Ratschläge sind aber falsch – oder sogar rechtswidrig.Zum Artikel

Familie aus Kibo produziert Großteil ihres Stroms selbst

Angefangen hat alles mit dem Wunsch nach einem Elektroauto. Heute produziert die Familie Worf aus Kirchheimbolanden durch eine Solaranlage den Großteil ihres Stroms selbst, lädt davon ihr Auto und verkauft noch einen Teil weiter. Zum Artikel