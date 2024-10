Gute Nachricht für Harthausener und Schwegenheimer: Die seit 21. Oktober komplett gesperrte L537 zwischen beiden Gemeinden soll ab Mittwochnachmittag wieder befahrbar sein. Das hat Georg Delb, Fachgruppenleiter Bau beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer, auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Damit wäre die für die notwendigen Reparaturarbeiten an der Straße kalkulierte Frist von „zirka zwei Wochen“ gar nicht komplett gebraucht worden.

Eine wichtige Voraussetzung, dass das am Mittwoch klappt, sei das Anhalten der guten Witterung, betonte Delb. Die Arbeiten seien bisher voll im Zeitplan. „Am Dienstag wird asphaltiert und kleinere Nebenarbeiten wie Angleichung Bankett und Markierung werden noch ausgeführt“, teilte der LBM-Sprecher weiter mit.

Forst nutzt Sperrung für Arbeiten am Waldrand

Die Sperrung der Landesstraße war notwendig geworden, weil ein unter der Straße verlaufender Wasserabfluss gebrochen war und ausgetauscht werden musste. Der Durchlass sei inzwischen erneuert worden. Der Forst habe die Zeit der Sperrung für seine notwendigen Arbeiten am Waldrand genutzt, so Delb weiter. Der Fachgruppenleiter konnte auch plausibel erklären, warum die Baustelle am Montag komplett verwaist war: „Weil die Asphaltarbeiten am Dienstag eingetaktet sind und man aufgrund der Witterung nicht wusste, ob die vorbereitenden Arbeiten witterungsbedingt bis Montag fertig sind.“

Die Sperrung der Verbindungsstraße hatte vier Wochen vor Beginn schon für Aufregung gesorgt. Das von LBM beauftragte Unternehmen zu Beschilderung von Sperrung und Umleitungen von beiden Dörfern aus hatte sich im Termin geirrt und die Schilder zu früh aufgestellt. Sollte am Mittwoch der Verkehr schon wieder rollen, dürfte dieser falsche Alarm zur Unzeit spätestens vergessen sein.