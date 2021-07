Mit einem lockeren Wurf, der zwölf Zentimeter über die Qualifikationsweite von 65 Meter für das Finale ging, hat sich Samantha Borutta (Bayer 04 Leverkusen) am Donnerstagabend für den Hammerwurf-Endkampf der U23-Europameisterschaften am Samstag in Tallinn qualifiziert. Die 20 Jahre alte Studentin aus Mutterstadt, die von ihrem Vater und Trainer Peter Borutta im Stadion in Estland gecoacht wurde, gilt mit ihrer Bestleistung von 71,08 Metern als Favoritin auf den EM-Titel. Bereits vor zwei Jahren war die amtierende deutsche Meisterin Vize-Europameisterin der U20 in Gävle/ Schweden geworden. Der Final-Wettkampf findet am Samstag statt. „Samy hatte einen einzigen souveränen Versuch, der für den Finaleinzug reichte. Sie ist stark, ist gut drauf, ich denke, wir können am Samstag bei sechs Versuchen, wenn sie aufs Ganze gehen kann, einiges erwarten“, sagte Peter Borutta. Kurz vor Nominierungsschluss war Samantha Borutta vor einer Woche aufgrund ihrer Weltranglistenplatzierung für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert worden.