Im Ludwigshafener Stromhafen ist am Donnerstagnachmittag bei einer Probenentnahme auf einem Tankschiff Salpetersäure ausgetreten. Laut Wasserschutzpolizei kamen vier Menschen in Kontakt mit der Säure. Sie blieben unverletzt. Eine Werksfeuerwehr habe die nebelartig ausgetretene Chemikalie mit einem Bindemittel eingedämmt. Zu einer Wasserverunreinigung sei es nicht gekommen. Vermutlich sei die Säure aufgrund eines defekten Dichtungsrings an einer Rohrleitung ausgetreten.