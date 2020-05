Die als Youtuberin mit ihrem Kanal „Sallys Welt“ bekannt gewordene Nordbadenerin Saliha Özcan hat im Mannheimer Einkaufszentrum Q6/Q7 einen Laden eröffnet. Auf ein größeres Event musste die 31-Jährige wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus verzichten, um kein Gedränge vor dem neuen Laden auszulösen.

Özcan hatte im Januar angekündigt, dass der Laden Ende März fertig sein sollte. Auf Instagram schreibt sie, dass sie wegen Lieferverzögerungen aufgrund der Corona-Krise etwas länger gebraucht habe.

In ihrem „Flagship-Store“ bietet Sally vor allem Back-Utensilien unter ihrer eigenen Marke an, von denen einige, wie sie betont, ihre eigene Erfindung sind. In den Laden eingebaut ist auch eine Küche, die eine originalgetreue Nachbildung jener Kochstätte ist, in der sie in ihren Youtube-Videos arbeitet. Hier sollen, wenn die Bedingungen es wieder zulassen, auch Live-Auftritte stattfinden.

Die gelernte Grundschullehrerin begann im Jahr 2012, Videos von ihren Backkünsten für ihre Freunde auf Youtube zu posten, weil sie nach eigener Aussage keine Lust hatte, die Rezepte aufzuschreiben. Heute leitet sie ein Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern.