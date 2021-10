Die im Januar 2019 begonnene Sanierung der Salierbrücke soll bis Mittwoch, 24. November, abgeschlossen werden und der (motorisierte) Verkehr von diesem Tag an wieder über die Rheinquerung rollen. Die angekündigte Freigabe der 1956 errichteten Brücke wäre damit kurz nach Beginn der Weihnachtsmarkt-Eröffnung in Speyer, die für Montag, 22. November, geplant ist. Sylvia M. Felder vom zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe teilt mit: „Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, die Maßnahme Salierbrücke noch vor Jahresende abschließen zu können. Wir hoffen, dass wir damit bei den vielen von der Baustelle betroffenen Bürgerinnen und Bürgern sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz zu einer entspannten Weihnachtszeit beitragen können.“ Ursprünglich hätte die Brückensanierung in diesem Frühjahr abgeschlossen werden sollen. Wegen verschiedener Probleme wie unerwarteter Schadstofffunde und Abweichungen der Konstruktion des Bauwerks von den vorliegenden Plänen war zwischenzeitlich sogar von einem Sanierungsabschluss erst im Frühjahr 2022 die Rede gewesen. Das Regierungspräsidium, das die Bauaufsicht innehat, wurde für die Verzögerungen von verschiedenen Seiten teilweise scharf kritisiert.