Im Zuge der letzten Arbeiten der Salierbrücken-Sanierung muss ab Dienstag, 26. Oktober, der aktuell auf der südlichen Brückenhälfte geführte Radweg auf die jüngst fertiggestellte Nordseite verlegt werden. Wie das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe am Montag mitgeteilt hat, erfolgt der Zugang zu der Rheinquerung dann auf badischer Seite über die Rampe am Hotel Luxhof. Auf pfälzischer Rheinseite können Radfahrer und Fußgänger die Rampe am Parkplatz Messplatz nutzen. In den nächsten Tagen soll außerdem die provisorisch für die Bauzeit installierte Beleuchtung des Fußwegs auf der Brücke wieder abgebaut werden, informiert die Karlsruher Behörde. Als nächste Sanierungsarbeiten stehen die Erneuerungen der Fahrbahnen im direkten Anschluss an die Brücke an. Sowohl auf pfälzischer als auch auf badischer Seite sei jeweils ein Abschnitt von etwa 300 Meter Länge zu erneuern. Die im Januar 2019 begonnene Sanierung der Salierbrücke und ihres Umfelds soll bis 24. November abgeschlossen werden, wie das Regierungspräsidium Ende vergangener Woche mitteilte.