Verbindung auf Abruf: Als im November 2021 die Salierbrücke nach fast dreijähriger Sanierung für rund 30 Millionen Euro wieder für den Verkehr freigegeben wurde (Bild), war schon klar, dass sie nicht ewig halten würde. Spätestens 2045 bis 2050 müsste sie aus baulichen Gründen vom Netz gehen, so Experten. Errichtet wurde sie 1956. Weil ein Neubau samt Vorbereitung auf zwei Jahrzehnte geschätzt wird, gab es aus der Speyerer Politik mehrfach Forderungen, in den Prozess schon einzusteigen. Diese Rufe sieht Landtagsmitglied Michael Wagner (CDU) nun erhört: Die Landesregierung habe auf seine Anfrage hin mitgeteilt, mit den Planungen begonnen zu haben. Ministerien aus Mainz und Stuttgart hätten sich im November 2023 darauf verständigt, eine Verbindung zwischen Lußhof und Industriestraße in Speyer „planerisch weiter zu untersuchen“. Dafür werde das Regierungspräsidium Karlsruhe zuerst ein Verkehrsgutachten in Auftrag geben. Eine „Verkehrsumlagerung“ auf die B39 durch Speyer solle ausgeschlossen werden. Aussagen zur Verfahrensdauer seien noch nicht möglich. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte 2023 in Dudenhofen berichtet, wegen der Brücke auf die zuständigen Straßenbauverwaltungen zugegangen zu sein.