Die Salierbrücke wird am Mittwoch als erstem Öffnungstag nach fast dreijähriger Sperrung und Sanierung noch nicht ganztägig befahrbar sein. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe auf Anfrage mit. Für 13 Uhr ist eine Freigabeveranstaltung mit Reden für geladene Gäste auf der Brücke angesetzt. Erst danach könne mit einem Abbau der Absperrungen begonnen werden, was mehrere Stunden dauern könne, so eine Sprecherin des Präsidiums. Freie Fahrt könne es somit frühestens „im Lauf des Nachmittags“ geben. „Wir können keine genaue Uhrzeit nennen.“ Der Shuttlebus-Verkehr über die Brücke wie in der Sanierungsphase laufe ganztägig weiter.