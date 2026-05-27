1. FC KaiserslauternSaisonziel erreicht: Wie geht es nun weiter beim FCK?
Die Saison 2025/26 ist vorbei für den 1. FC Kaiserslautern. Wie geht es nun weiter für die Roten Teufel? Schon jetzt sind erste Transfers verkündet worden.
An dieser Stelle finden Sie unseren aktuellen Podcast via Podigee.
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Woran man auf dem Betzenberg noch arbeiten muss und warum der FCK nach dieser Saison auf einem vorhandenen Gerüst aufbauen kann. Immerhin haben die Roten Teufel das erklärte Saisonziel erreicht. Darüber sprechen die beiden RHEINPFALZ-Redakteure Julian Laber und Alexander Müller.
An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.
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Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendärsten Club aus der Pfalz. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und Neuigkeiten gibts für Fans auch in unserem Newsletter und dem Podcast Lautre!
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