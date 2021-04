Im Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft müssen die Adler Mannheim fortan ohne David Wolf auskommen. Der 31-jährige Angreifer, in der Hauptrunde punktbester Stürmer des Teams (13 Tore und 21 Vorlagen), zog sich in Spiel eins der Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers eine schwere Armverletzung zu und wurde noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch operiert. Wolf hatte nach einem Zweikampf im dritten Drittel der mit 2:3 nach Verlängerung verlorenen Auftaktpartie das Eis verlassen müssen.

„Extrem bitter“

„Einen Spieler wie David im Meisterschaftskampf verletzungsbedingt zu verlieren, ist extrem bitter“, bekannte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara: „David hat bislang eine starke Saison für uns gespielt. Durch seinen unermüdlichen Einsatz bringt er unheimlich viel Energie in unser Spiel, zieht die anderen Jungs mit. Zudem ist er torgefährlich und hat immer auch das Auge für seine Mitspieler.“