Die Eishockeysaison der Adler Mannheim ist beendet. Im sechsten Spiel der Halbfinalserie gegen den ERC Ingolstadt unterlagen die Mannheimer mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Damit gelang den Gästen der entscheidende vierte Sieg zum Einzug ins Finale. Das Tor des Tages vor 13.600 Zuschauern in der wieder ausverkauften SAP-Arena erzielte Wayne Simpson bereits in der vierten Spielminute. Die Adler rannten zwar an, brachten den Puck aber abermals nicht an Kevin Reich im Tor der Gäste vorbei. Auch nicht in der Schlusssekunde, als Borna Rendulic nur die Latte traf und Stefan Matteau im Gegenzug zur Entscheidung ins leere Tor vollendete.