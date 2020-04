Die Europäische Handballföderation (EHF) hat am Freitag entschieden, den laufenden EHF-Pokal abzubrechen. Hintergrund ist die Corona-Krise, die den Spielbetrieb in Europa seit Wochen ruhen lässt. Da auch an eine Wiederaufnahme aktuell nicht zu denken ist, entschied sich die EHF für den sofortigen Abbruch des Wettbewerbes. Weitere Spiele und auch das geplante Endrundenturnier in Berlin finden nicht statt. Mit vier Siegen aus vier Spielen lagen die Rhein-Neckar Löwen als Tabellenführer ihrer Gruppe B klar auf Viertelfinalkurs, das Final-Four-Turnier in Berlin war das große Ziel der Mannschaft von Trainer Martin Schwalb. Neben dem EHF-Pokal ist auch die Königsklasse von der Absage betroffen. Nachdem das Final-Four Turnier in Köln bereits vor einiger Zeit in den kommenden Dezember gelegt wurde, entschied sich die EHF auch hier für eine weitere Absage der noch ausstehenden Spiele. Als letzte vier Mannschaften und Teilnehmer der Endrunde stehen die jeweils ersten beiden Clubs der Gruppen A und B fest. Dies sind der FC Barcelona, THW Kiel, Paris St. Germain und Telekom Veszprem. Während eine dieser vier Mannschaften sich noch Hoffnungen auf den Gewinn der Champions League machen darf, ist der Traum der Rhein-Neckar Löwen vom zweiten Triumph im EHF-Cup der Vereinsgeschichte nach 2013 geplatzt.