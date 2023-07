Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo beendet wegen einer Verletzung vorzeitig ihre Saison und wird bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest ihren Titel nicht verteidigen können. Grund dafür sei ein „kleiner Muskelfaserriss am Oberschenkel“, teilte ihr Management am Dienstag mit.

Am Mittwoch soll 29-Jährige aus Heidelberg bei einer Benefiz-Veranstaltung an der Rhein-Galerie in Ludwigshafen zu Gast sein. Dort wird sie in ihrer Funktion als „Mineralwasser-Botschafterin“ gemeinsam mit der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser zwischen 13 und 18 Uhr Menschen rund motivieren, einen Sprung für den guten Zweck zu tun: Für jeden weiten Hüpfer, kleinen Hopser oder großen Satz wird eine Spende an ihren Verein „Malaikas Herzsprung“ gehen.