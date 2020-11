Die Offensive im Blick: Jeff Saibene, der Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, hat nach dem 0:0 am Montagabend gegen den FC Hansa Rostock in den Übungseinheiten mit seinem Team weiter daran gearbeitet, dass die Mannschaft torgefährlicher wird. Die Roten Teufel, Tabellenvorletzter, haben nach acht Spieltagen erst fünf Zähler auf dem Konto, erst sechs Treffer erzielt und sind noch ohne Sieg. „Dass so etwas die Jungs beschäftigt, ist glaube ich normal“, sagt Saibene.

Kampfspiel in Zwickau

Er versuche dies so wenig wie möglich zum Thema zu machen. Gegen Hansa Rostock habe sein Team „als Mannschaft extrem gut verteidigt“. Auf den letzten 20 Metern habe im Angriff aber die Konsequenz gefehlt, der Mut, auch die „Präsenz in der Box“. Daran habe das Team unter der Woche gearbeitet. Beim Tabellen-13. FSV Zwickau, der am Mittwochabend eine Nachholpartie zu Hause gegen Türkgücü München mit 0:1 verlor, erwartet der 52-Jährige am Samstag (14 Uhr) ein Kampfspiel. Saibene ist zuversichtlich, dass es was wird mit dem ersten Dreier: „Wenn wir unser Spiel umsetzen, mehr Überzeugung und mehr Durchschlagskraft haben.“

Fehlen werden weiterhin die Langzeitverletzten Dominik Schad (Wadenbeinbruch), Lukas Gottwalt (Bruch des Sprunggelenks), Anas Bakhat (Teilabriss des Syndesmosebandes), Lukas Spalvis (Reha) sowie der nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Rostock für zwei Partien gesperrte Marius Kleinsorge.