„Wenn man nach 15 Spielen da steht, wo wir stehen, nur zwei Spiele gewonnen hat, dann muss man der Wahrheit ins Auge sehen, muss realistisch sein“, sagt Jeff Saibene, der Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel sind nach der 0:2-Niederlage am Freitagabend bei der SpVgg Unterhaching auf Rang 15 und somit auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. „Im Moment geht es um den Klassenerhalt. Das wollen wir annehmen und uns dagegen wehren“, sagte der Trainer am Montag.

„Alle zusammen verteidigen“

Ihm und seiner Mannschaft steht eine englische Woche bevor. Die Roten Teufel empfangen am Dienstagabend (19 Uhr) den Tabellenfünften TSV 1860 München zum nächsten Geister-Heimspiel auf dem Betzenberg. Die Löwen stellen mit 30 Toren aus 15 Spielen die beste Offensive der Liga, haben am Samstag den SV Waldhof Mannheim mit 5:0 besiegt. Routinier Sascha Mölders traf drei Mal. „Wir müssen alle zusammen verteidigen, als Team besser verteidigen“, fordert der 52-Jährige. Nur verstecken will er sich gegen die Löwen aber nicht: „Wir brauchen einen guten Mix.“ Gegen Unterhaching habe seine Mannschaft 20 Minuten lang ein gutes Pressing gespielt – dann aber nachgelassen. Und zudem gute Möglichkeiten nicht genutzt. „Wir brauchen gefühlt zu viele Chancen, um Tore zu erzielen“, hadert der Trainer.

Startelfkandidat Winkler

Neben den länger verletzten Simon Skarlatidis (Leistenoperation), Anas Bakhat (Teilabriss des Syndesmosebandes), Lukas Gottwalt (Sprunggelenkfraktur), Dominik Schad (Wadenbeinbruch), Nicolas Sessa (Muskelfaserriss) und Lukas Spalvis (Reha nach Knorpelschaden) wird auch Hikmet Ciftci gegen die Münchner Löwen nicht dabei sein: Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat sich bei der 0:2-Niederlage in Unterhaching eine Fraktur des Nasenbeins zugezogen. Er wird am Dienstag operiert.

Ein Startelfkandidat für Dienstagabend ist Innenverteidiger Alexander Winkler. „Ich kann das aber erst nach dem Training entscheiden, wenn ich weiß, wer spielt“, sagte der Übungsleiter.