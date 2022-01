Klinikbrand: Leben der Patienten nicht in Gefahr

Sachschaden in Höhe von 400.000 Euro entstand bei einem Brand im Außenbereich der Asklepios Südpfalzklinik in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gebrannt hat ein Kleidercontainer der Klinik. Verletzte gab es keine. Im Raum stand eine Evakuierung der Intensivstation. Zum Artikel

Folgen der Pandemie: Wenn die Spaltung persönlich wird

So richtig es ist, dass die Gesellschaft eine klare Grenze zu Schwurblern zieht und Hetze als solche benennt, so schwierig wird es, wenn die eigene Familie, der eigene Freundeskreis über den richtigen Weg durch die Corona-Pandemie im Streit liegt. Zum Artikel

Lauterbach: Corona-Medikament noch im Januar

Die Bundesregierung will noch im Januar eine Zulassung des Corona-Medikaments Paxlovid des US-Unternehmens Pfizer erreichen. Zum Artikel

Unbekannte lassen Kühlmittel ab – Eisbahn schließt ab sofort

Die Eisbahn auf dem Landauer Untertorplatz ist ab sofort geschlossen. Das teilt der Veranstalter Gaumenfreunde aus Edenkoben mit. Ein oder mehrere Unbekannte hätten in einer der vergangenen Nächte das Kühlmittel abgelassen, berichten die Inhaber. Zum Artikel

Ein Schwerverletzter nach Unfall auf A61

Sechs Menschen wurden am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 61 verletzt, einer davon schwer. Zum Artikel

„Little Pfalz“: Fotograf reist mit Winzlingen durch die Region

Die Welt der Winzlinge ähnelt der unseren. Die Leute spielen Fußball auf dem Betze. Sie verkaufen Rosen in Zweibrücken, haben Sex im Wingert, sammeln Keschde in Wernersberg und genießen Schorle in Edenkoben. Der Fotograf Benedikt Hild nimmt uns mit auf eine heitere Erkundungsfahrt. Zum Artikel

Rote Teufel starten mit Kleingruppen-Training

Natürlich mit einer Corona-PCR-Testreihe, Hygienekonzept und mit über den Tag verteiltem, nicht öffentlichem Training in mehreren Kleingruppen startet Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern an diesem Montag ins neue Jahr. Zum Artikel