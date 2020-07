Die Polizei hat am späten Samstagabend im saarländischen Neunkirchen eine Feier von Rechtsextremisten in einer Gaststätte aufgelöst. Wie ein Sprecher der Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtet, hatte die Gruppe im Vorfeld ein Konzert für den Samstag angemeldet. Weil dieses nicht genehmigt wurde, durfte die Veranstaltung aber nicht stattfinden. Daraufhin versammelten sich laut Mitteilung der Polizei 50 Rechtsextremisten, unter ihnen ehemalige Mitglieder der verbotenen Organisation „Combat 18“, in einem angemieteten Lokal, um dort zu feiern. Weil die Gruppe bei der Feier laut Polizeisprecher gegen die derzeit geltenden Auflagen in der Corona-Krise verstieß, wurde die Versammlung am späten Abend von der Polizei aufgelöst.