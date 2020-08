Die Polizei im Saarland hat am Montag drei Männer verhaftet: Sie sollen einen seit September 1991 vermissten, damals 27- jährigen Völklinger, in einem Waldstück bei Wadgassen umgebracht und die Leiche anschließend dort vergraben haben.

Die damaligen Ermittlungen nach dem Vermissten, einschließlich entsprechender Öffentlichkeitsfahndung, hatten keine Hinweise auf den Verbleib des Mannes ergeben. Im Mai dieses Jahres habe es dann Andeutungen aus dem Umfeld der jetzt Beschuldigten gegeben, dass diese für den Mord an dem Vermissten verantwortlich seien, sagte ein Polizeisprecher. Die Haftbefehle gegen das Trio wurden am Montag in Berlin sowie im Saarland in Heusweiler und Riegelsberg vollstreckt. Alle drei seien untereinander seit Jahrzehnten bekannt und hätten eine kriminelle Vergangenheit, sagte der Polizeisprecher. Die Beschuldigten im Alter von 53 bis 55 Jahren hätten sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.