In Schiffweiler tanzt gewöhnlich nicht gerade der Bär. Vor anderthalb Jahren aber schon. Damals tauchte eine giftige Hornviper auf dem Bürgersteig der Gemeinde im Saarland auf. Die Spur führte in die Wohnung eines Waffennarren. Der war untergetaucht, weil ihm die Polizei auf den Fersen war. Hochgiftige Bananenspinnen und Vipern überließ er sich selbst. Inzwischen befindet sich der Mann im Gefängnis. Seine Schlangen in Landau. Menschen beschäftigen sich in ihrer Freizeit mit allem Möglichen: kicken, stricken, Städte aus Streichhölzchen bauen. Ein Mann aus dem Landkreis Neunkirchen /Saar pflegte gleich drei ungewöhnliche Hobbys: giftige Tiere, Rauschgift und scharfe Waffen. Wie das alles zusammenpasst, das lesen Sie hier.