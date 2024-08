Kaum Verkehrsbehinderungen und einige abgeschleppte Fahrzeuge – die Polizei Saarbrücken hat nach Ankunft der Deutschland-Tour in der saarländischen Landeshauptstadt am Sonntag eine positive Bilanz gezogen. „Weitgehend problemlos“ sei der Einsatz rund um die Veranstaltung verlaufen, heißt es von der Polizei. Circa 250 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, um das Radrennen abzusichern. Obwohl die Rennstrecken in der Stadt abgesperrt werden mussten, hätten sich die Verkehrsbeeinträchtigungen in Grenzen gehalten. Das gelte auch für den Kreis Neunkirchen und den Saarpfalzkreis. Einige Fahrzeuge, die gegen Parkverbote verstoßen hätten, seien abgeschleppt worden.

Bei den Rennen, die vor Ankunft der Profifahrer in Saarbrücken ausgetragen wurden, seien einige Radler bei Stürzen verletzt worden. Die Polizei berichtet weiter, dass bei der Ankunft der Profis alles problemlos verlaufen sei.