Der 1. FC Saarbrücken steht im Südwestderby der 3. Fußball-Liga am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern unter Erfolgsdruck. Um die Hoffnung auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga nicht abzuhaken, ist ein Sieg nötig. Eine schwere Aufgabe in dem seit Jahren erstmals wieder mit 47.000 Zuschauern ausverkauften Fritz-Walter-Stadion.

„Wir verspüren eine große Vorfreude, aber wir müssen auch nicht darüber diskutieren, dass es kein alltägliches Spiel sein wird“, sagte Trainer Uwe Koschinat am Freitag. „Es wird enorm wichtig sein, gut in die Partie zu kommen, gerade weil zu Beginn die äußeren Faktoren sicherlich eine Rolle spielen werden.“ Allerdings droht der Ausfall von Kapitän Manuel Zeitz, der Probleme mit der Leiste hat.

„Es ist natürlich ein Derby und ich weiß, wie vielen Menschen dieses Spiel etwas bedeutet. Aber wir dürfen auch die Tabelle nicht aus den Augen verlieren“, sagte Koschinat. „Wir werden sicherlich nicht wie das Kaninchen vor der Schlange agieren. Wir haben Selbstbewusstsein, wir sind seit sechs Spieltagen ungeschlagen und wir haben ausreichend Qualität, um auch auf dem Betzenberg zu bestehen.“

