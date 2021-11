Die rheinland-pfälzische Polizei hat gleich 55 Tempomesspistolen, die saarländische hingegen nur zwei – und die darf sie wegen rechtlicher Bedenken ab sofort nicht mehr verwenden. Das hat das Innenministerium in Saarbrücken der RHEINPFALZ mitgeteilt. Zuvor hatte die Generalstaatsanwaltschaft als oberste Anklagebehörde signalisiert, dass sie an der Beweiskraft dieser Kontrollmethode zweifelt. Hintergrund dabei: die blitzerkritische Linie der Landes-Verfassungsrichter. Und die stellt die für die Verkehrsüberwacher an der Saar vor Probleme, die über den Wegfall zweier Geräte deutlich hinausgehen. Mehr dazu steht im ausführlichen Artikel.