Angesichts der steigenden Corona-Zahlen kommt der saarländische Landtag an diesem Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) will eine Regierungserklärung zur aktuellen Corona-Lage abgeben. Auf der Tagesordnung steht zudem die erste und zweite Lesung des Gesetzes zur Änderung des Saarländischen Covid-19-Maßnahmengesetzes. Aufgrund der Pandemie findet die Sitzung nicht im Landtagsgebäude sondern in der Congresshalle statt. Für die Teilnehmer gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).