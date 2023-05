Der Mannheimer Südzucker-Konzern beschäftigt in der Rhein-Neckar-Region deutlich mehr Mitarbeiter als vor einem Jahr.

Im Südzucker-Werk in Neu-Offstein (Kreis Bad Dürkheim) beschäftigte das Unternehmen zum Bilanzstichtag 28. Februar 644 Mitarbeiter, das waren 43 mehr als ein Jahr zuvor mit 601. Am Sitz der Konzernzentrale in Mannheim stieg die Mitarbeiterzahl zum Bilanzstichtag auf 567 (Vorjahr: 536). Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2022/23 auf rund 9,5 (Vorjahr: 7,6) Milliarden Euro.