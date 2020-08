Der Mannheimer Südzucker-Konzern hat 9 Millionen Euro in die Modernisierung seiner Forschungs- und Entwicklungsanlagen am pfälzischen Standort Neu-Offstein (Kreis Bad Dürkheim) investiert. Gut drei Jahre nach der Grundsteinlegung wurde Ende Juli der Erweiterungsbau der Südzucker-Zentralabteilung Forschung, Entwicklung, Services offiziell seiner Bestimmung übergeben. Mit dem Erweiterungsbau wächst die Arbeitsfläche um rund 1000 Quadratmeter. In Neu-Offstein beschäftigte Südzucker zum Quartalsbilanzstichtag 30. Juni 612 Mitarbeiter, bei Umrechnung in Vollzeitstellen (sogenannte FTE für Full Time Equivalent) ergibt sich die Zahl 568,6. Ein Jahr zuvor lagen beide Werte mit 629 Mitarbeitern beziehungsweise 585,7 FTE noch etwas höher.