Die Südzucker AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Gewinn deutlich gesteigert und hebt auch die Prognose fürs laufende Geschäftsjahr an. Der Vorstand will die Dividende für das Geschäftsjahr 2022/23 auf 70 Cent (2021/22: 40 Cent) je Aktie anheben.

Die Südzucker AG hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2022/23 (1. März 2022 bis 28. Februar 2023) einen Konzernumsatz von 9,5 (2021/22: 7,6) Milliarden Euro erzielt. Das operative Konzernergebnis erhöhte sich ebenfalls deutlich auf rund 704 (Prognose: 640 bis 680; 2021/22: 332) Millionen Euro.

Daneben wird die erstmals am 15. Dezember 2022 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 (1. März 2023 bis 29. Februar 2024) angehoben. Südzucker geht für das Geschäftsjahr 2023/24 nach wie vor von einer Steigerung des Konzernumsatzes aus. Das operative Konzernergebnis wird nun in einer Bandbreite zwischen 725 und 875 (bisherige Prognose 650 bis 850) Millionen Euro gesehen. Dieser Prognose liegen weiterhin die Annahmen zugrunde, dass sich die Energieversorgungslage stabilisiert und Südzucker weiter von den frühzeitig, noch vor Beginn des Ukraine-Kriegs, abgesicherten Energiepreisen profitieren kann, welche die Ergebnisentwicklung des Konzerns maßgeblich in 2023/24 und beeinflussen. Daneben geht Südzucker im Segment Zucker von einer Bestätigung des EU-Zuckerpreisniveaus auch für das Zuckerwirtschaftsjahr 2023/24 (Oktober 2023 bis September 2024) aus. Zusammen mit den 2019 ergriffenen Restrukturierungsmaßnahmen wird der Zuckerbereich damit nach mehreren Jahren hoher Verluste maßgeblich zur Verbesserung des Konzernergebnisses im Geschäftsjahr 2023/24 beitragen.

Südzucker geht nach dem bisherigen Verlauf des ersten Quartals von einem guten Start in das neue Geschäftsjahr 2023/24 aus und erwartet daher, dass das operative Konzernergebnis im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 (1. März bis 31. Mai 2023) deutlich über dem Vorjahresniveau liegen wird. Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2022/23 wird am 25. Mai 2023 veröffentlicht.