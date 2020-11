Beim Saar-Pfalz-Derby am Sonntag (14 Uhr) empfängt der 1. FC Saarbrücken den 1. FC Kaiserslautern. Die beiden Klubs treffen in der 3. Fußball-Liga erstmals seit 1993 in einem Punktspiel aufeinander. Damals war das noch in der Bundesliga, beide Vereine sind Gründungsmitglieder. Alles zum Spiel im Liveblog:

Unterstützt von: