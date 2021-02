Ein in Fahrtrichtung Durlach fahrender Sattelzug hat nach Angaben der Feuerwehr Karlsruhe am Dienstagmorgen gegen 10.35 die Mittelleitplanke durchbrochen und kollidierte mit einem in Gegenrichtung fahrenden Sattelzug. Drei Personen wurden verletzt, eine davon lebensbedrohlich. Die Südtangente in Karlsruhe (B10) ist derzeit sowohl aus Richtung Wörth kommend als auch in der Gegenrichtung voll gesperrt. Aus einem der Lastwagen lief eine große Menge Treibstoff aus. Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.