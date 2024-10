Vergangenes Jahr war Lisa Neumann in der Dating-Show „Der Bachelor“ auf der Suche nach ihrem Traumann. Als der Privatsender RTL seine Produktion mittwochs im Fernsehen ausstrahlte. Damals fieberten manche Zuschauer mit der 28-Jährigen mit, als sie mit 22 anderen Singles um das Herz des Rosenkavaliers buhlte. Auch bei ihrem aktuellen Auftritt wird geflirtet, was das Zeug hält. Die Südpfälzerin wirkt bei Temptation Island VIP mit, die seit Oktober auf RTL+ gestreamt werden kann. Gedreht wurde unter der Sonne Griechenlands. Lisa Neumann schlüpft für dieses Format in eine besondere Rolle. Mehr dazu lesen Sie im ausführlichen Bericht.