Stabhochspringer Oleg Zernikel aus Landau hat die Qualifikation für das Finale im Stade de France geschafft. Der Südpfälzer blieb in allen vier Versuchen fehlerlos. Am Ende reichte sein letzter Qualifikationssprung über 5,75 Meter, um am Montag um die Goldmedaille zu springen. „Im Stabhochsprung kann immer alles passieren“, sagte Zernikel nach der Qualifikation.