Das Weingut Anselmann aus Edesheim beliefert das „Deutsche Haus“ bei den Olympischen Spielen und den Paralympics in Paris. Ende Juli beziehungsweise Ende August gehen die Wettkämpfe in der französischen Hauptstadt los. Wie der südpfälzische Betrieb in seiner Pressemitteilung erklärt, ist er bereits zum zehnten Mal in Folge exklusiver Weinlieferant für diese sportlichen Ereignisse. Die ersten 10.000 Flaschen gehen am 24. Juli und damit zwei Tage vor Beginn der Olympischen Spiele auf die Reise nach Paris. Für die Sportler, Trainer und Journalisten, Ehrengäste und Funktionäre, Politiker und Olympia-Fans ist das „Deutschen Haus“ im Rugbystadion Stade Jean Bouin Dreh- und Angelpunkt für die Kommunikation rund um das Team Deutschland. Dort werden die Medaillengewinner gefeiert, Interviews geführt und die Pressekonferenzen des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) abgehalten. Das über 450 Jahre alte Edesheimer Weingut, das mit rund 150 Hektar Rebfläche zu den größten Privatweingütern Deutschlands gehört, ist dem deutschen Sport eng verbunden. Bei den DOSB-Neujahrsempfängen werden ebenso Anselmann-Weine ausgeschenkt wie bei der Gala zur Wahl des „Sportler des Jahres“.