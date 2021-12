Der Südpfälzer SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler wird nach Informationen der RHEINPFALZ parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Der gebürtige Landauer ist seit 2013 Mitglied im Bundestag und war zunächst Mitglied im Verteidigungsausschuss. In der letzten Wahlperiode wechselte er in den Innenausschuss und erhielt einen Platz im Parlamentarischen Kontrollgremium, das die deutschen Geheimdienste kontrolliert. Der 39-jährige Politikwissenschaftler war bei der jüngsten Bundestagswahl Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen SPD und gewann als erster SPD-Kandidat das Direktmandat im Wahlkreis Südpfalz. Seit Anfang 2019 führt Hitschler in der Bundestagsfraktion die SPD-Landesgruppe Rheinland-Pfalz an. Als Verteidigungspolitiker erwarb er sich überparteilich Ansehen. In der Bundeswehr ist Hitschler gut vernetzt. Sein Augenmerk galt bisher besonders der Bundeswehr im Auslandseinsatz, zahlreiche Standorte hat er besucht.