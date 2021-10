Zwei Südpfälzer sind derzeit von der Kalmit in RIchtung der peruanischen Hauptstadt Lima unterwegs – mit dem Fahrrad. Jonas Hormuth und Pauline Rudolph wagen das Abenteuer, weil ihnen Corona das Uni-Leben bislang erschwer hat. So haben sie mehr Zeit am PC-Bildschirm verbringen müssen als in Hörsälen ihrer Fakultät der Universitäten in Wuppertal oder Kiel. Zum anderen verknüpfen sie ihre Tour mit einem sozialen Projekt. Sie rufen zu Spenden für ein Zentrum in einem peruanischen Elendsviertel auf. Die Einrichtung gilt als Lernort für beeinträchtigte Kinder. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.