Süpfälzer Kommunalpolitiker zeigen sich enttäuscht von der am vergangenen Mittwoch vorgestellten Bewertung für die zehn Ausbauvarianten des B10-Tunnelabschnitts bei Annweiler. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer hatte die von den Anrainerkommunen favorisierte „Bürgervariante“ auf den vorletzten Platz gesetzt. Sowohl straßenbautechnisch als auch in den umweltfachlichen Prüfung konnte sie nicht punkten. Die Interessengemeinschaft Queichhambach/Gräfenhausen hatte die Lösung ins Spiel gebracht, die einen vierspurigen Basistunnel zwischen Queichhambach und dem Wellbachtal vorsieht, kombiniert mit einer Troglösung bei Queichhambach. Nur so könne das Landschaftsbild erhalten bleiben und die Belastung für die Bevölkerung gering gehalten werden, so die Begründung. Die Anrainerkommunen wollen ihren Kampf trotz des schlechten Abschneidens im Prüfverfahren nicht aufgeben. „Wir müssen alle, über jegliche Parteigrenzen hinweg, zusammenfinden und mit einer Stimme für den vierspurigen Basistunnel sprechen“, machte Annweilers Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried deutlich.

Der Bürgervorschlag unterscheide sich schließlich zu einer der beiden erstplatzierten Varianten des LBM nur um einen Tunnelstrang. Vorne in der Gesamtbewertung des LBM liegt ein zweispuriger Basistunnel mit Trog bei Queichhambach und die bereits Ende 2019 benannte Vorzugsvariante: eine Tunnelstrecke, die annähernd parallel zur bisherigen verläuft. Da diese jedoch einen Riesen-Kreisel mit 100 Metern Durchmesser bei Annweiler und weitere große Bauwerke vorsieht, hält man diese ob jenes „massiven Eingriff in die Topografie des Queichtals“ in der Südpfalz für ungeeignet.

Und dann gibt es noch die Umweltorganisationen der Region, die den Ausbau an sich infrage stellen. Den ausführliche Bericht lesen Sie hier.