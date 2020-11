Die Südpfälzer Kartonfabrik Buchmann wird zum 31. März 2021 eine ihrer beiden Kartonmaschinen stilllegen und in der Folge bis zu 45 Stellen abbauen, wie das Unternehmen aus Annweiler ankündigt. Buchmann Karton zählt mit aktuell 360 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern der Region. Das Unternehmen stellt seit über 120 Jahren Karton her. Die Kartonmaschine 2 ist mittlerweile 91 Jahre alt und nicht mehr wettbewerbsfähig. Sie produziere nur etwa ein Zehntel wie moderne Maschinen, erklärt Geschäftsführer Daniel Schätzle. Weil die Maschine ein „Verlustbringer“ für das Unternehmen sei, werde man sich von ihr trennen. Unmittelbar betroffen sind davon 30 Mitarbeiter. Die Unternehmensleitung will betriebsbedingte Kündigungen verhindern und über Altersteilzeit oder Arbeit an anderen Stellen Lösungen finden. Dafür wird mit dem Betriebsrat eine Arbeitsgruppe gebildet. Buchmann hatte in den zurückliegenden Jahre Verluste geschrieben, seit etwa einem Jahr gehe es wieder bergauf, so Schätzle. Um diesen Kurs fortzusetzen, müsse sich das Unternehmen von der unrentablen Produktionslinie trennen. Dafür soll in die andere Kartonmaschine eine Summe im zweistelligen Millionenbereich investiert werden. Bis 2025 will Buchmann seine Jahresproduktion von aktuell 280.000 Tonnen auf 310.000 Tonnen steigern.

