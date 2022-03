Der Südpfälzer Ukraine-Hilfskonvoi, der am Donnerstagmorgen gestartet ist, ist auf der Rückreise. Am Freitag um 7.30 Uhr haben die drei Laster und vier Sprinter mit 60 Tonnen Hilfsgütern die Grenzstadt Przemyśl erreicht, wo die Lebensmittel, Hygieneartikel, Rollstühle und Co. im großen Verteillager entladen wurden. Noch am selben Tag wurden sie an ihren Bestimmungsort in der Ukraine gebracht, eine kommunale Einrichtung in Lwiw.

Am Vormittag erreichte die Gruppe die Nachricht, dass es am Freitagmorgen heftige Explosionen am Flughafen der etwa 100 Kilometer entfernten Stadt gab, die viele Ukraine als Fluchtroute nutzen. So auch die zwei Mütter mit drei Kinder, die der Hilfstransport mit zurück in die Südpfalz nimmt. Eine Mutter mit Kind hatte es nach langem Warten noch in der Nacht per Zug nach Przemyśl geschafft. Für die andere Frau mit zwei Kindern organisierten die Südpfälzer von der polnischen Grenzstadt aus ein Taxi, das sie herbrachte, da die Zugverbindungen zu ungewiss waren. Nach bangen Stunde, ob die Abholaktion klappt, konnte der Hilfskonvoi um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit die Rückfahrt antreten. Beide Familien kommen bei Freunden und Verwandten in der Südpfalz unter.