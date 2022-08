Der SWR hat beim Landesweiten Ehrenamtstag am vergangenen Sonntag in Gerolstein die „Ehrensache“-Preise des Jahres 2022 verliehen. Insgesamt fünf Preise wurden in einer Live-Sendung an Rheinland-Pfälzer verliehen, die sich ehrenamtlich engagieren. Den Publikumspreis der „Ehrensache“ erhielt Daniel Grimm aus Billigheim-Ingenheim für sein Engagement in der von ihm gegründeten Facebook-Gruppe „Miteinander-Füreinander-Südpfalz“. Der 47-Jährige, der hauptberuflich im Geschäftswagenmanagement bei Daimler arbeitet, hatte die Gruppe 2020 während der Coronapandemie gegründet. Über die Gruppe startete er dann mehrere Spendenaufrufe, unter anderem für die Opfer der Flut im Ahrtal und Geflüchtete des Ukraine-Krieges. Die Zuschauer und Hörer des SWR hatten in einer Online-Entscheidung unter zehn Kandidaten abgestimmt. Überreicht wurden die Preise von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).