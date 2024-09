Für die umstrittene Kolchenbach Green Living Wohnanlage in Albersweiler hat sich ein neues Maklerbüro gefunden. Derweil ist eine weitere Firma des Neustadter Projektleiters Waldemar Nürnberg pleite. Und dieser schießt mit Beleidigungen gegen den Nachbar, die jenseits von Gut und Böse sind.

„Misch’ dich nie wieder in meine Angelegenheiten ein!“ – „Du wirst dein blaues Wunder erleben!“ – „Ich werde dich vernichten!“: Nürnberg ist hörbar in Rage, als er die Sprachnachricht mit diesen und vielen weiteren Warnungen an Nachbar Harald Weis verschickt. Davor, dazwischen, danach eine unbeschreibliche Flut an Beschimpfungen und Kraftausdrücken. „Penner“, „Drecksau“ und „Arschloch“ sind noch die harmlosesten, den Rest kann man gar nicht wiedergeben.

