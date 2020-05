Am Dienstag wurde an drei Bienenständen in Kapsweyer und Steinfeld die bösartige Amerikanische Faulbrut amtlich festgestellt. Die bösartige Faulbrut ist eine ansteckende Seuche, die zum Absterben ganzer Bienenvölker führen kann. Eine Weiterverbreitung der Seuche erfolgt durch sehr widerstandsfähige Sporenformen des Erregers, die in anderen Bienenvölkern zu Seuchenausbrüchen führen können.

Die Gefährlichkeit dieser Bienenseuche erfordert strenge Schutzmaßnahmen. Aus diesem Grund hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße eine tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung erlassen. Dazu gehört auch ein Sperrgebiet um die Gemeinden Steinfeld und Kapsweyer. Weiterlesen